Bourgogne: maigres recettes pour les enchères des vins des Hospices de Nuits

Cyrill Jomand (c), commissaire-priseur d'Idealwine, lors du lancement de la 64e vente aux enchères des vins des Hospices de Nuits au Château du Clos Vougeot à Vougeot, le 9 mars 2025 en Côte d'Or ( AFP / ARNAUD FINISTRE )

Freinée par un nombre de lots historiquement bas, la 64e vente des vins des Hospices de Nuits-Saint-Georges (Côte d'Or), petite sœur des prestigieuses enchères des Hospices de Beaune, a engrangé dimanche moins de 900.000 euros, chutant de 61% par rapport à l'an dernier.

Le total des recettes, largement en retrait par rapport à 2024 (2,3 M EUR), se situe loin derrière le record de 2023 (3,6 M EUR), maigre récolte oblige.

Organisée pour la première fois par iDealwine, leader mondial des enchères en ligne de vin, la vente ne présentait en effet que 36 pièces et demi (une pièce est un fût de 228 litres soit 288 bouteilles), contre 150 l'an dernier.

Le nombre de lots représente "un record à la baisse", a indiqué à l'AFP Jean-Marc Moron, régisseur des quelque 12 hectares de vignes que possèdent les Hospices.

La récolte 2024, comme ailleurs en Bourgogne, a en effet été durement affectée par les aléas climatiques: "on a eu l'an dernier le double de pluie sur les vignes de Nuits", a expliqué M. Moron.

Un commissaire-priseur dirige la 64e vente aux enchères des vins des Hospices de Nuits au Château du Clos Vougeot à Vougeot, le 9 mars 2025 en Côte d'Or ( AFP / ARNAUD FINISTRE )

Les enchères des Hospices de Beaune (Côte d'Or), grande sœur des Hospices de Nuits, avaient elles aussi été marquées, en novembre dernier, par un sévère recul de ses recettes (14 millions d'euros contre 23,3 en 2023).

Rareté oblige, le prix moyen de la pièce vendue aux enchères de Nuits a cependant bondi de plus de 40% par rapport à l'an dernier, à 22.422 euros, frôlant le record de 2022 (22.807 euros). Une nouvelle confirmation de l'engouement continue pour les bourgognes.

Poussée par les harangues des parrains de la vente, l'actrice Chantal Ladesou et le patineur artistique Philippe Candeloro, la vente de la "pièce de charité", dont le fruit revient traditionnellement à une autre œuvre caritative que les Hospices, a été adjugée à plus de 60.900 euros, non loin du précédent plus-haut de l'an dernier (68.630 euros).

Un acheteur renchérit lors de la 64e vente aux enchères des vins des Hospices de Nuits au Château du Clos Vougeot à Vougeot, le 9 mars 2025 en Côte d'Or ( AFP / ARNAUD FINISTRE )

Cette pièce a été vendue au profit de l'association "Coucou nous voilou", qui œuvre à améliorer le quotidien des enfants et adolescents hospitalisés.

Un magnifique coffret de deux bouteilles de la maison Delaunay, des fabuleux millésimes 1955 et 1959, a également été adjugé (2.000 euros) au profit de cette association.

C'était la première fois dans l'histoire des enchères que des bouteilles étaient vendues.

Outre l'association caritative Coucou nous voilou, les recettes reviennent à l'hôpital et la maison de retraite gérés par les Hospices de Nuits qui, comme Beaune, sont un "hôpital vigneron": les investissements de modernisation ne reçoivent aucune aide de l'État et sont financées grâce aux vignes apportées en dons au fil des siècles.