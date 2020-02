Bourg-en-Bresse se bat pour Babacar, un apprenti sénégalais de 18 ans sur le point d'être expulsé

Un apprentissage bien parti pour se transformer en CDI, un studio meublé en solo, des combats de karaté qui l'amènent à visiter Toulon, Lyon, Paris. À première vue, un tas d'adolescents de 18 ans en quête d'indépendance signeraient pour avoir la vie Babacar Sarr. Un certain nombre de parents aussi, sans doute rassurés par cette stabilité. Tout ce que ce jeune Sénégalais a construit en moins de trois ans pourrait pourtant s'effondrer à tout moment. Cet apprenti cuisinier, embauché dans une pizzeria de Bourg-en-Bresse (Ain), est sous le coup d'une expulsion et d'un renvoi dans son village natal de Touba. Pris en charge par l'Aide sociale à l'enfance en 2017, car mineur, après avoir fui le Sénégal, il a appris cet hiver qu'il ne bénéficierait pas d'une admission exceptionnelle au séjour en France. Ce qui fait de lui un clandestin en cas de contrôle de police. Alors que le maire socialiste Jean-François Debat et le député LR Xavier Breton militent en coulisses dans ce dossier, plus de 35 000 internautes ont signé une pétition appelant à sa régularisation. Une mobilisation restée pour l'heure sans réponse. Depuis le 12 janvier, Babacar « n'est pas en droit de se maintenir sur le territoire », affirme la préfecture au Parisien. Presque un an sur les routesContrat d'apprentissage, attestation d'inscription au CFA de Lons-le-Saunier, avis de paiement de logement, diplôme d'études en langue française DELF A1... Nous avons pu consulter un certain nombre de documents attestant de l'intégration sociale et professionnelle de Babacar. Des « preuves » pour lui et ses proches, mais qui ne suffisent pas selon la direction de la citoyenneté et de l'intégration. Celui-ci justifie notamment sa décision par un manque de « sérieux » de Babacar dans le cadre de sa formation et ses prétendus liens avec sa famille restée au Sénégal. « Je n'ai pas peur mais je ne sais pas ce que je dois faire », souffle ...