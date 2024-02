information fournie par So Foot • 19/02/2024 à 10:40

Bounou : « Mbemba disait d'aller blesser Ounahi »

La CAN est terminée sur les terrains, pas encore en dehors.

Lors du match entre le Maroc et la République démocratique du Congo en phase de groupes, des altercations avaient eu lieu entre les joueurs en fin de rencontre. Chancel Mbemba, le capitaine des Léopards, s’était montré particulièrement nerveux. Dans une interview donnée à Colinterview , de la chaîne YouTube Oh My Goal, Yassine Bounou est revenu sur ces tensions, chargeant directement l’attitude du Marseillais.…

FL pour SOFOOT.com