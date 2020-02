Bouna Sarr, des claques et déclics

Pour ceux qui ont vu grandir Bouna Sarr, le voir slalomer au milieu des Strasbourgeois lors du dernier tour de Coupe de France n'avait finalement rien d'étonnant. Ce sont plutôt sa régularité et ses progrès défensifs qui surprennent aujourd'hui ses anciens formateurs, de Gerland à Metz. Et à l'heure de retrouver sa ville natale de Lyon, le latéral marseillais aura à cœur de montrer que "Bouna rien" est devenu "Bouna tout faire". Portrait d'un garçon qui s'est fait désirer.

Quatre murs, deux chaises, un bureau. Tel est le carrefour sur lequel se présente Bouna Sarr. Nous sommes en décembre 2009, le gamin de 17 ans porte le maillot grenat du FC Metz depuis six mois et a déjà eu le temps de décevoir. Juste avant de rentrer à Lyon pour passer les fêtes en famille, il est convoqué par le directeur du centre formation du FC Metz. "", se souvient Denis Schaeffer. Bouna plaît évidemment par ses qualités offensives, son aisance technique et son gros volume de jeu. Mais ce n'est pas suffisant. Ce qui dérange l'éducateur, c'est le décalage entre les paroles tenues lors de son arrivée à Metz et ses actes une fois installé : ""Si j'ai la chance d'intégrer un centre de formation, je ferai tout pour y Lire la suite de l'article sur SoFoot.com