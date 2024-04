information fournie par So Foot • 27/04/2024 à 11:52

Boulogne-sur-Mer fait son grand retour en National

C’est fait !

La défaite de Granville contre Saint-Brieuc (3-0) a mis fin au suspense : Boulogne-sur-Mer évoluera en National 1 la saison prochaine ! L’USBCO avait quitté le troisième échelon du football français en 2022. La saison dernière, le club avait frôlé la descente en N3 en terminant avec un seul point de plus que l’Olympique Saint-Quentin, qui a été relégué. Assurés de finir en tête du groupe C, les Nordistes pourront faire la fête au stade de la Libération contre le Racing, ce samedi, à partir de 18h. Dans les autres groupes, les principaux candidats à la promotion en N1 se nomment Aubagne, La Roche-sur-Yon et Bourg-en-Bresse.…

QB pour SOFOOT.com