Boulanger prévoit une bonne année 2020 et va recruter des jeunes

Le patron estime qu'il est de son devoir de recruter en cette période de crise, puisque son entreprise est sur un marché porteur.

Le logo de Boulanger. (illustration) ( AFP / JEAN-FRANCOIS MONIER )

Le confinement a eu un fort impact sur le spécialiste de l'électroménager et du multimédia Boulanger, mais après un rebond lors du déconfinement, l'enseigne du groupe Mulliez "fonctionne bien", au point d'anticiper un chiffre d'affaires 2020 plus important que l'année précédente. Dès lundi 21 septembre, Boulanger va donc proposer 1.000 contrats à destination des jeunes a déclaré le patron de l'entreprise, Emmanuel Deschamps.

Après avoir vu son chiffre d'affaires "divisé par deux" pendant le confinement, le directeur général du distributeur spécialisé a enregistré un chiffre "doublé" lors des premières semaines de déconfinement . Et depuis, "on a nos trois grandes activités, l'électroménager, le loisir avec les TV et consoles, et la bureautique, qui sont très porteurs et continuent à l'être aujourd'hui".

Encore beaucoup d'activité en 2021

"On n'est plus sur du rattrapage, mais dans un mode de vie qui va être durable tant que le virus va être présent et cela peut durer un certain temps", observe le chef d'entreprise, pour qui "2021 sera une année où on maintiendra un bon niveau d'activité" . S'il se veut prudent vu les incertitudes qui perdurent, il prévoit pour 2020 un chiffre d'affaires de 3,5 milliards d'euros, soit "plus que l'année dernière".

Boulanger a donc décidé de recruter d'ici à février 1.000 jeunes via l'alternance ou l'apprentissage, contre environ 300 habituellement, explique Emmanuel Deschamps. "Une grande partie sera ensuite embauchée dans l'entreprise s'ils le souhaitent" , estime-t-il, précisant que les offres vaudront dans des métiers divers, vente, marketing, numérique, relation clients, ressources humaines, achat, logisticiens.

"Si une entreprise comme la nôtre, qui est sur un marché plutôt porteur, ne fait rien, on faillit a notre devoir en quelque sorte", d'autant plus, estime-t-il encore, dans un environnement où les opportunités de travail pour les jeunes, à l'étranger par exemple, sont perturbées par l'épidémie.