Boudjellal réclame un million d’euros pour la délocalisation de Hyères-OM

Une histoire qui ne date pas d’Hyères.

Le 7 janvier dernier, Hyères et l’Olympique de Marseille s’affrontaient en 32e de finale de Coupe de France à Martigues. Les Olympiens s’imposaient sur le score de 2 à 0 et se qualifiaient au tour de suivant. Neuf mois après, Mourad Boudjellal, président et actionnaire majoritaire du club de Hyères, réclame un million d’euros d’indemnisation à l’Etat et à la FFF pour combler le manque à gagner dû à la délocalisation du match au stade Francis-Turcan (8 000 places).…

CD pour SOFOOT.com