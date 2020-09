Boudewijn Zenden : "Le pied gauche est encore là"

Neuf ans après son dernier match sous le maillot de Sunderland, Boudewijn Zenden travaille aujourd'hui dans le staff de Roger Schmidt au PSV Eindhoven. Entraîneur spécifique des attaquants, l'ancien Néerlandais de l'OM à la patte gauche soyeuse et au français impeccable s'éclate dans sa nouvelle vie. Entretien à la sauce Bolo.

"Je n'avais aucune expérience comme entraîneur mais bon, j'avais des idées."

Ça m'est arrivé d'un coup. J'ai terminé à Sunderland, où je pouvais signer un contrat pour encore une année, mais je voulais essayer autre chose. J'ai eu quelques possibilités, mais rien qui me convenait. Je me suis entraîné seul pendant un an. Ensuite, j'ai passé deux, trois mois au Bayer Leverkusen. Mon ami Sami Hyypiä, qui était entraîneur là-bas, m'a dit que je pouvais m'entraîner avec eux tant que je n'avais pas d'équipe. J'ai toujours été en contact avec Rafa Benítez, que j'ai connu à Liverpool. Et puis un jour, il m'a appelé. Il m'a demandé ce que je faisais, si je voudrais devenir son assistant. Je lui réponds : "". Ça dépendait aussi de l'endroit. Je ne voulais pas aller n'importe où parce que cela devait s'accorder avec ma situation familiale : ma femme venait juste d'accoucher. Il m'a dit que si je le rejoignais, c'était dans une équipe du top 4 de la Premier League. À ce moment-là, je savais que ça pouvait être Manchester City ou Chelsea, parce qu'ils avaient des problèmes d'entraîneur. Deux jours après, il m'a rappelé pour me dire : "". En novembre 2012, un an et deux mois après avoir refusé de signer mon nouveau contrat à Sunderland, j'avais un nouveau travail, une nouvelle carrière, je franchissait une autre étape. Jusque-là, je croyais toujours que j'allais jouer quelque part.Je pensais à devenir entraîneur un jour, mais ce n'était pas prévu que ce soit aussi rapide. Sans l'appel de Benítez, peut-être que j'aurais attendu deux ou trois ans.Je n'avais aucune expérience comme entraîneur