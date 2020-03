Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boudebouz envoie Saint-Étienne en finale Reuters • 05/03/2020 à 23:24









Boudebouz envoie Saint-Étienne en finale par Matthieu Cointe (iDalgo) Les Verts sont allés la chercher. L'AS Saint-Étienne s'est qualifiée ce jeudi pour la finale de la Coupe de France en venant à bout du Stade Rennais (2-1). Devant leur public, les hommes de Claude Puel avaient bien démarré la rencontre. Mais une faute de Saliba dans sa surface à la demi-heure de jeu a offert à ses adversaires un pénalty, transformé en force par Mbaye Niang. Dix minutes plus tard, Loïs Diony déposait un ballon sur la tête de Kolodziejczak pour renvoyer les deux équipes à égalité à la pause. La seconde période a été moins animé et Ryad Boudebouz, entré à la 83e minute, a surgi au bout du temps additionnel pour envoyer une frappe du gauche dans les buts rennais. 38 ans après, Saint-Étienne retrouve la finale de la plus vieille compétition de foot en France.

