Boualem Sansal va rester encore quelques jours "au moins" à Berlin

L'écrivain franco-algérien Boualem Sansal pose le 29 octobre 2015 à Paris ( AFP / FRANCOIS GUILLOT )

L'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, gracié et libéré mercredi par l’Algérie après un an de détention, va rester encore quelques jours "au moins" à Berlin, a indiqué vendredi à l'AFP une source proche du dossier.

Soigné dans un hôpital militaire de la capitale allemande depuis mercredi soir, quelques heures après avoir été gracié par le président algérien à la demande de son homologue allemand, Boualem Sansal va y rester dans "les prochains jours", le temps de finaliser "divers examens", a dit cette même source.

"Puis, il y aura une discussion pour décider de la suite. Cela signifie qu'il restera jusqu'au début de la semaine prochaine au moins. Et en fait, il est prévu qu'il reste encore plus longtemps", a ajouté la source.

M. Sansal "va bien compte tenu des circonstances" et est "bien sûr euphorique à propos de cette libération et de cette grâce", a-t-elle encore dit.

Selon une conversation téléphonique avec son confrère et soutien Kamel Daoud retranscrite dans Le Point, M. Sansal devait être transféré dès vendredi ou samedi à Paris.

Âgé de 81 ans, l'écrivain avait été condamné à cinq ans de prison pour avoir affirmé que l'Algérie avait hérité sous la colonisation française de certaines régions qu'il estimait avoir appartenu auparavant au Maroc.

Il aura passé un an en détention. Sa famille avait exprimé à plusieurs reprises son inquiétude pour la santé du romancier et essayiste, traité pour un cancer de la prostate.

Figure primée de la littérature francophone nord-africaine, M. Sansal est connu pour ses critiques à l'égard des autorités algériennes et des islamistes. Il a obtenu la nationalité française en 2024.

Son incarcération avait envenimé une brouille entre Paris et Alger déclenchée en juillet 2024 lorsque la France avait reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental.