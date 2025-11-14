 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Boualem Sansal va rester encore quelques jours "au moins" à Berlin
information fournie par AFP 14/11/2025 à 13:09

L'écrivain franco-algérien Boualem Sansal pose le 29 octobre 2015 à Paris ( AFP / FRANCOIS GUILLOT )

L'écrivain franco-algérien Boualem Sansal pose le 29 octobre 2015 à Paris ( AFP / FRANCOIS GUILLOT )

L'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, gracié et libéré mercredi par l’Algérie après un an de détention, va rester encore quelques jours "au moins" à Berlin, a indiqué vendredi à l'AFP une source proche du dossier.

Soigné dans un hôpital militaire de la capitale allemande depuis mercredi soir, quelques heures après avoir été gracié par le président algérien à la demande de son homologue allemand, Boualem Sansal va y rester dans "les prochains jours", le temps de finaliser "divers examens", a dit cette même source.

"Puis, il y aura une discussion pour décider de la suite. Cela signifie qu'il restera jusqu'au début de la semaine prochaine au moins. Et en fait, il est prévu qu'il reste encore plus longtemps", a ajouté la source.

M. Sansal "va bien compte tenu des circonstances" et est "bien sûr euphorique à propos de cette libération et de cette grâce", a-t-elle encore dit.

Selon une conversation téléphonique avec son confrère et soutien Kamel Daoud retranscrite dans Le Point, M. Sansal devait être transféré dès vendredi ou samedi à Paris.

Âgé de 81 ans, l'écrivain avait été condamné à cinq ans de prison pour avoir affirmé que l'Algérie avait hérité sous la colonisation française de certaines régions qu'il estimait avoir appartenu auparavant au Maroc.

Il aura passé un an en détention. Sa famille avait exprimé à plusieurs reprises son inquiétude pour la santé du romancier et essayiste, traité pour un cancer de la prostate.

Figure primée de la littérature francophone nord-africaine, M. Sansal est connu pour ses critiques à l'égard des autorités algériennes et des islamistes. Il a obtenu la nationalité française en 2024.

Son incarcération avait envenimé une brouille entre Paris et Alger déclenchée en juillet 2024 lorsque la France avait reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental.

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank