Bottas intouchable en Essai, deux drapeaux rouges sortis par Samuel Messberg (iDalgo) Le Finlandais Valtteri Bottas a remporté les deux séances d'Essais Libres ce vendredi au Grand Prix du Portugal. Il a devancé lors de la première séance son coéquipier chez Mercedes Lewis Hamilton et le pilote Red Bull MAx Verstappen. Lors de la deuxième séance le Finlandais a terminé devant Verstappen et le Britannique Lando Norris. Leclerc et sa Ferrari ont quant à eux fini deux fois 4ème pour une performance satisfaisante ce vendredi. Il faut retenir aussi les deux drapeaux rouges déployés lors de la deuxième séance. Le premier est du à la voiture de Pierre Gasly qui a terminé en feu après un problème hydraulique. Rien à signaler pour la santé du Français mais sa voiture n'est pas au mieux avant demain et après demain. Le deuxième est du à un accident entre Stroll et Verstappen sans incidence. Rendez-vous demain pour les Essais Libres 3 et les Qualifications.

