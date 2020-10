Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bottas en pôle, Gasly impressionne Reuters • 31/10/2020 à 15:39









Bottas en pôle, Gasly impressionne par Samuel Messberg (iDalgo) Ce samedi après-midi se déroulait les qualifications du Grand-Prix d'Emilie-Romagne en Italie sur le circuit d'Imola qui n'avait plus accueilli la Formule 1 depuis 2006. La pole position a été décrochée par le Finlandais Valtteri Bottas en devançant de 0,097s son coéquipier Lewis Hamilton. Le Néerlandais Max Verstappen complète le podium. Côté français, Pierre Gasly nous a offert une magnifique journée en prenant la quatrième position lors de la Q3, il démarrera juste derrière Verstappen. Esteban Ocon, n'a pas réussi à se qualifier pour la Q3 et ne prend que la douzième place. Romain Grosjean était lui tout proche de prendre part à la Q2 mais a finalement pris la seizième place à 0,096s de la quinzième place qualificative.

