Bottas domine les essais, les Ferrari en panne par Matthieu Cointe (iDalgo) Dimanche, le circuit de Mugello accueillera un Grand Prix de Formule 1 pour la première fois de son histoire. Une fois n'est pas coutume, Mercedes a été au-dessus de ses concurrents durant les premiers essais libres ce vendredi. Valtteri Bottas a signé le meilleur temps lors des deux séances, avec un record à 1:16.989 min. Cet après-midi, le podium a été complété par Lewis Hamilton (+0.207) et Max Verstappen (Red Bull) (+0.246). De son côté, Ferrari disputera ce week-end son 1000ème Grand Prix de F1. La Scuderia n'a pas rassuré avec une 10ème place pour Charles Leclerc et le 13ème temps pour Sebastian Vettel lors de la deuxième session. Les deux hommes ont aussi connu des mésaventures avec leurs monoplaces aujourd'hui. Chez les Français, Esteban Ocon (Renaul) a obtenu deux fois la 6ème place alors que Pierre Gasly (Alpha Tauri) est resté dans le Top 10 (5ème et 8ème). Romain Grosjean (Haas) a quant à lui été victime de problèmes techniques avec sa voiture. Le drapeau rouge a été utilisé deux fois, pour des incidents de Lando Norris et Sergio Perez.

