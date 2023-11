Botafogo va (encore) changer d’entraîneur

En route vers le quinté gagnant.

Bloqué dans une très mauvaise série avec aucune victoire en six matchs depuis le 19 octobre, alors qu’il est engagé dans une course au titre et qu’il était encore large leader il y a quelques semaines, Botafogo – club dont John Textor est propriétaire en plus de l’OL – a annoncé mardi soir se séparer de Lúcio Flávio, entraîneur en poste depuis le 5 octobre. Il est le quatrième coach à quitter Botafogo cette saison, après Luís Castro, Cláudio Caçapa et Bruno Lage.…

CD pour SOFOOT.com