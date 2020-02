Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boston vient à bout du Thunder Reuters • 10/02/2020 à 00:11









Boston vient à bout du Thunder par Hugo Chalmin (iDalgo) En ouverture d'une belle soirée NBA dans la nuit de dimanche à lundi, le Thunder accueillait les Celtics à la Cheesepeake Arena. Un joli duel entre le 6ème de la conférence Ouest et le 3ème de la conférence Est. Et cette rencontre a tourné en faveur de Boston puisque c'est la franchise du Massachusetts qui s'est imposée sur le score de 112-111. Le succès n'a pas été facile pour les hommes de Brad Stevens. Ces derniers ont fait face à une équipe d'OKC courageuse qui mène 61 à 52 à la pause. Au retour des vestiaires, les Celtics reviennent dans le match grâce notamment à un excellent Jayson Tatum. L'ailier de 21 ans, All-Star pour la première fois de sa carrière, a été auteur de 26 points et 11 rebonds. Malgré une légère maladresse (37 % au tir), Kemba Walker a été crucial en fin de rencontre pour assurer la victoire aux siens. Le meneur termine avec 27 points et permet à Boston de signer un 7ème succès consécutif.

