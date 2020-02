Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boston crucifié par les Lakers, Toronto écrasé Indiana Reuters • 24/02/2020 à 10:21









Boston crucifié par les Lakers, Toronto écrasé Indiana par Samuel Martin (iDalgo) Pour ouvrir ce NBA Sunday, Boston se déplaçait sur le parquet des Lakers pour un match de gala. Jayson Tatum a une nouvelle fois porté son équipe avec 41 points mais il a dû céder face au duo James-Davis, décisif dans les dernières minutes pour donner la victoire à leur équipe (114-112). Toronto n'a lui pas eu de mal à se défaire d'Indiana (81-127). Avec un avantage de 22 unités à la fin du premier quart (34-12), les champions en titre ont maintenu ce rythme effréné tout au long de la rencontre pour signer leur 42e victoire de la saison. Sekou Doumbouya (7p, 3r) et les Pistons ont livré un petit match pour finalement s'incliner sur le fil face à Portland (104-107). Devant leur public, Denver et Chicago sont venus à bout de Minesota (128-116) et Washington (126-117). Oklahoma City n'a pas douté face aux Spurs (131-103) alors que la Nouvelle-Orléans a attendu le dernier quart pour faire la différence au profit des Warriors (115-101) grâce notamment à un très bon Zion Williamson (28p, 7r, 2p).

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.