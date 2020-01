Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boston atomise les Lakers, record en carrière pour Lillard Reuters • 21/01/2020 à 10:54









Boston atomise les Lakers, record en carrière pour Lillard par Hugo Chalmin (iDalgo) C'était une nuit extrêmement chargée en NBA lundi soir à l'occasion du Martin Luther King Day. 14 rencontres étaient proposées dont un choc entre les Celtics et les Lakers. Et c'est Boston qui s'est imposé très largement à domicile 139 à 107 face à LeBron James et sa bande. Kemba Walker en a profité pour signer sa première victoire en carrière face au King. Du côté de la conférence Ouest, Portland a du s'employer pour venir à bout de solides Warriors. Les Blazers disposent de Golden State après prolongation (124-129) grâce aux 61 points de Damian Lillard. Le meneur bat son record en carrière ainsi que celui de la franchise. Quant aux Wizards, ils assurent à la maison contre Detroit (100-106) avec un excellent Ian Mahimi auteur de 21 points et 7 rebonds. Avec un Evan Fournier à 26 points, Orlando dispose tranquillement de Charlotte alors que le Jazz d'un Rudy Gobert à 20 points et 14 rebonds terrasse les Pacers (88-118). Parmi les autres rencontres de la nuit, les Raptors gagnent à Atlanta (122-117), les Nets s'inclinent chez eux contre Philadelphie (117-111), New-York se débarrasse des Cavaliers (106-86), le Heat vient à bout de Sacramento en prolongation (113-118), Houston craque au Toyota Center face au Thunder (112-107). Les Pelicans se défont de Memphis (126-116), les Bucks l'emportent contre Chicago (98-111), les Nuggets repartent de Minnesota avec une victoire (107-100) et San Antonio s'impose à Phoenix (120-118).

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.