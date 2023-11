information fournie par So Foot • 15/11/2023 à 19:56

Boško Balaban en prison ?

Boško Balabagne.

Boško Balaban, ancien attaquant du Club Bruges et du Dinamo Zagreb, risquerait de la prison, comme le rapporte la presse croate. La raison ? Il ne paie pas (ou alors, pas entièrement) la pension alimentaire qu’il est censé verser à Iva Radić, son ex-épouse avec qui il s’est séparé en 2017. Déjà condamné en 2021 à une peine d’un an de prison ferme, et quatre ans avec sursis, il avait alors deux ans pour rembourser sa dette. Rien n’y a fait.…

