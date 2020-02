Borussia Dortmund : radiographie de l'adversaire du PSG

Vainqueur de la Coupe d'Allemagne en 2017 avec le Borussia Dortmund, l'entraîneur parisien Thomas Tuchel connaît mieux que quiconque les caractéristiques de la formation qu'il a entraînée pendant deux saisons. Troisième de Bundesliga, le Borussia est toujours dans les clous pour un titre de champion d'Allemagne qui n'échappe plus au Bayern depuis 2013. Alors que l'inévitable psychose du huitième de finale monte progressivement aux abords du Parc des princes, voici quelques clés pour comprendre les atouts et les points faibles du club de la Ruhr.Les atoutsErling Haaland (19 ans). L'avant-centre norvégien est sorti du chapeau de l'entraîneur Lucien Favre au pire moment pour le PSG. Recruté cet hiver au RB Salzbourg ? où il a marqué 29 buts en 27 matchs ! ?, le jeune gaucher s'est révélé aux yeux du monde entier en affolant les compteurs : 9 buts en 6 rencontres depuis son arrivée en Allemagne. Surtout, il s'est révélé aussi décisif que spectaculaire. Lors de son premier match, il entre en jeu à la 56e minute alors que le Borussia est mené 3-1 par Augsbourg. Haaland réalise alors un sensationnel coup du chapeau en 23 minutes (victoire de Dortmund 5-3). Lors du match suivant, il récidive avec un doublé, encore en sortie de banc. L'insensée statistique a fait le tour de l'Allemagne : un jeune avant-centre norvégien avait inscrit 5 buts en deux matchs (et seulement 59 minutes de jeu cumulées !). Même si Lucien Favre a...