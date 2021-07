Bornes pour voitures électriques: le gouvernement accélère pour atteindre son objectif

La France compte désormais 43.700 bornes de recharge pour véhicules électriques ouvertes au public et a accéléré leur installation depuis le début de l'année, a annoncé jeudi le ministère de la Transition écologique.

11.000 bornes supplémentaires ont été installées depuis le début de l'année (+33%), dont 5.000 ces deux derniers mois, a indiqué le ministère, qui s'était fixé en octobre 2020 un objectif de 100.000 bornes d'ici la fin 2021. Ces 5.000 bornes en deux mois représentent un volume équivalent à celui installé sur une année pleine jusqu'à fin 2020, selon le ministère.

La moitié des aires d'autoroute, soit 164 sur le territoire, sont équipées de bornes de recharge rapide, qui permettent en théorie une recharge à 80% en moins de 20 minutes.

La France compte désormais plus de 612.000 points de charge publics et privés, entre les parkings des entreprises, les copropriétés et les particuliers. 2.700 d'entre eux ont une puissance supérieure à 50 kilowatts.

tsz/ak/cal