Borne: "Très forte baisse de l'activité partielle" en juillet

Il y a eu une "très forte baisse" de l'activité partielle entre juin et juillet, le nombre de salariés concernés étant passé de 1,4 million à 600.000, a indiqué lundi la ministre du Travail Élisabeth Borne sur BFM TV.

Cela montre "que notre activité économique repart très fort", s'est félicitée la ministre.

"On a eu beaucoup de bonnes nouvelles sur le front de l'emploi ces dernières semaines, avec des niveaux d'embauches historiques, avec une baisse du nombre de demandeurs d'emplois de 270.000 en trois mois. On a retrouvé le niveau de chômage qu'on avait avant la crise" sanitaire du Covid-19, a-t-elle souligné.

Mme Borne a rendu public ce chiffre peu avant une réunion à Bercy avec les secteurs toujours affectés par la crise sanitaire.

Ces derniers s'inquiètent de la fin des aides d'urgence mardi. Le fonds de solidarité, qui a coûté près de 35 milliards d'euros depuis mars 2020 et bénéficié à plus de deux millions d'entreprises, doit si rien ne change s'éteindre le 31 août, tout comme le niveau majoré d'indemnisation du chômage partiel pour les secteurs les plus touchés par la crise.

Mais le gouvernement laisse la porte ouverte à des aides ciblées pour les "secteurs qui en ont véritablement besoin", avait dit dimanche le ministre des Comptes publics Olivier Dussopt sur Radio J.