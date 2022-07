Borne à l'Assemblée: "Nous devrons travailler progressivement un peu plus longtemps"

La Première ministre, Elisabeth Borne, a prévenu mercredi que les Français devraient "travailler progressivement un peu plus longtemps", dans sa déclaration de politique générale devant les députés.

"Notre pays a besoin d'une réforme de son système de retraite", réforme qui "ne sera pas uniforme", qui "devra prendre en compte les carrières longues et la pénibilité" et "veiller au maintien dans l'emploi des seniors", a ajouté la Première ministre, précisant que cette réforme serait menée "dans la concertation avec les partenaires sociaux, en associant les parlementaires le plus en amont possible".

La réforme "n'est pas ficelée. Elle ne sera pas à prendre ou à laisser. Mais elle est indispensable", a assuré Mme Borne, notamment "pour bâtir de nouveaux progrès sociaux", "pour la prospérité de notre pays et la pérennité de notre système par répartition".

Le président de la République Emmanuel Macron, qui veut le report de l'âge de la retraite à 64 ans, voire 65 ans, à raison de quatre mois supplémentaires par an à partir de 2023, avait affirmé en mai son souhait de voir cette réforme mise en oeuvre à l'été 2023, un calendrier compatible avec un démarrage des discussions à la rentrée de septembre.