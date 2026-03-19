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Borja Iglesias : « Je sais que je ne vais pas changer le monde »
information fournie par So Foot 19/03/2026 à 09:44

Borja Iglesias : « Je sais que je ne vais pas changer le monde »

Borja Iglesias : « Je sais que je ne vais pas changer le monde »

Après son expulsion à l’aller, Borja Iglesias manquera au Celta pour le huitième de finale retour de Ligue Europa, ce jeudi soir. L’attaquant de 33 ans, rentré chez lui en Galice depuis 2024, n’est pas seulement l’idole des fans du Celta de Vigo, mais aussi des militants féministes, antiracistes et LGBT. Entretien avec le cauchemar d’Elon Musk.

Ta grande fixette lors de tes interviews, c’est de mentionner le foot de rue de ton enfance. T’es nostalgique de cette époque ?

Le football le plus pur, le plus romantique, est celui joué quand on est enfant. C’était un moment d’insouciance, de rigolade, d’interactions sociales… Malheureusement, je fais quasiment partie de la dernière génération qui faisait des cages avec des pulls. Désormais, les gamins tapent le ballon dans des clubs ou des académies, c’est devenu très rare d’en voir jouer dans la rue. Récemment, lors d’un voyage aux Canaries, j’ai bloqué sur un petit groupe de jeunes qui jouaient dans la rue. Ça m’a fait remonter plein de bons souvenirs.…

Entretien publié dans le numéro 222 de So Foot en décembre 2024.

Tous propos recueillis par Javier Prieto Santos pour SOFOOT.com

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