Boris Johnson réélu : ouf de soulagement à Buckingham Palace

Quelques minutes avant 11 heures ce vendredi 13 décembre, la Jaguar du Premier ministre franchit les grilles de Buckingham Palace. La berline passe sous le porche et s'arrête devant l'entrée latérale. Boris Johnson est accueilli par l'écuyer de la reine qui le conduit jusqu'au salon d'audience.Si la tradition du kissing of hands ? baiser les mains du souverain en signe d'allégeance ? n'a plus cours aujourd'hui, l'ex-maire de Londres salue la souveraine avec une légère inclinaison de la tête. Assise sur un canapé, Elizabeth II charge alors le vainqueur des élections législatives de former un nouveau gouvernement.En son for intérieur, la reine est probablement une brexiteuseRien n'a filtré sur cette rencontre. Aucun collaborateur n'est admis à ce tête-à-tête au sens strict. Elizabeth II, qui n'a pas le droit de vote, n'a jamais exprimé de préférences politiques derrière son sourire bienveillant. Comme le résumait Edward Fox, conseiller à Buckingham Palace entre 1952 et 1967, « la reine n'est ni de gauche ni de droite. Elle met tous les politiciens dans le même sac. »Reste que la confortable majorité obtenue par le locataire du10 Downing Street a dû rassurer une monarque que l'on dit proche du centre droit modéré. Le triomphe de Boris Johnson doit mettre fin au chaos parlementaire qui prévaut depuis le référendum du 23 juin 2016. La réalisation du Brexit au 31 janvier 2020 doit en finir avec ce dossier empoisonné. Or,...