Boris Johnson et sa remontada font rêver les Républicains

Une droite laminée à 8 % lors des dernières européennes qui, quelques mois plus tard, revient en force avec plus de 43 % lors d'élections nationales. Ça pourrait être un rêve du président des Républicains, Christian Jacob. C'est en tous les cas un scénario, bien réel, qui s'est déroulé outre-Manche pour le plus grand bonheur du leader conservateur Boris Johnson. Et qui n'a pas échappé à la direction des Républicains. Selon nos informations, un voyage des principaux dirigeants de LR au Royaume-Uni, après les municipales, est à l'étude.« La victoire de Boris Johnson interpelle tout le monde en raison de sa remontada et parce que c'est un personnage hors norme. Il apparaît comme une alternative qui remobilise le peuple », souligne le secrétaire général de LR Aurélien Pradié. Un chiffre en particulier fascine la droite française. Selon les sondages, le parti conservateur britannique a remporté 48 % des suffrages parmi la classe populaire, 15 points devant la gauche travailliste. A titre de comparaison, seul 8,1 % de l'électorat populaire a voté LR aux dernières européennes.«Il veut réparer la fracture entre le social et le travail»Comparaison n'est pas raison. La question du Brexit, option défendue aux forceps par « BoJo », a eu un rôle central dans les dernières élections britanniques et a influencé largement le scrutin. Mais la droite française en est persuadée : le succès du tonitruant Premier ministre ne s'arrête pas là. « Hausse du salaire minimum, fiscalité avantageuse sur l'apprentissage, embauche d'infirmiers, construction d'hôpitaux dans les zones délaissées, hausse des salaires des enseignants, embauche d'instituteurs... », Guillaume Peltier, numéro 2 de LR, connaît son Boris Johnson sur le bout des doigts.« Ça fait longtemps que je cherche une troisième voie, entre les mondialistes et les populistes », s'enthousiasme le vice-président délégué de LR qui pense avoir ...