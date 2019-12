Bordeaux trinque face à Strasbourg

En grand manque d'inspiration offensive, Bordeaux concède une courte défaite contre une équipe strasbourgeoise bien en place et réaliste (0-1). Un deuxième coup d'arrêt consécutif pour les Girondins qui s'enfoncent dans le ventre mou de la Ligue 1 pendant que Strasbourg prend le large sur la zone de relégation.

Bordeaux 0-1 Strasbourg

La foudre Ajorque

Nantes

L'image est symptomatique de la rencontre. Côté gauche, Nicolas De Préville bute sur Kenny Lala à la suite d'une énième tentative de centre. Le milieu offensif lève les bras au ciel en signe de résignation. Non, Bordeaux n'arrivera pas à percer le coffre alsacien fermé à double tour après l'ouverture du score visiteuse. Au total, c'est la quatrième défaite des Girondins de Bordeaux sur les cinq dernières réceptions du Racing Club de Strasbourg. Oui, on peut parler d'une bête noire.Le stade du Matmut-Atlantique avait envie de donner de la voix pour encourager ses protégés, et ce malgré des tribunes latérales peu remplies au démarrage de la rencontre. Vainqueur de ses quatre derniers matchs à domicile avant d'accueillir les Strasbourgeois, Bordeaux part sans doute avec un capital confiance trop important. Dès lors, leur attitude désinvolte déplaît à Paulo Sousa sur le bord de la pelouse et se paie très tôt au tableau d'affichage. Sur un corner frappé par Lala sur le flanc droit, la défense girondine peine à se dégager et le premier tir de Lamine Koné rebondit sur Laurent Koscielny avant de revenir sur Ludovic Ajorque. Avec calme, l'avant-centre alsacien envoie une frappe imparable pour Benoît Costil et inscrit son sixième but du championnat (11, 0-1). Ou comment être pris au piège dans son propre écrin.