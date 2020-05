Bordeaux : The Thiodet Show

Grâce à différentes enquêtes et révélations sur le fonctionnement des Girondins de Bordeaux diffusées la semaine passée, la France a découvert Antony Thiodet, le M. Billetterie du FCGB. Pas sûr que l'homme prenne goût à cette célébrité soudaine.

" Les gens viennent au stade pour 100 euros, pas pour 40 "

C'est peu dire que les Girondins de Bordeaux ont mal vécu leur première semaine de déconfinement, acté la semaine dernière sur tout le territoire national. Mais ici, il n'est nullement question d'hypocondrie, d'agoraphobie, ou simplement d'angoisse - encore que. Mais plutôt d'un feu nourri, auquel ils ont dû faire face toute la semaine. L'attaque a eu lieu sur deux fronts, avec toujours la même cible : la direction du club, mise en place en novembre 2018 par King Street, le fonds d'investissement américain. Le premier front, occupé parde RMC, a pilonné trois soirs de suite le Haillan, mitraillant tour à tour la cellule de recrutement, la gestion du centre de formation, et la politique générale du club, incarnée par le PDG Frédéric Longuépée et Antony Thiodet, son "Directeur stratégie commerciale stade et réseaux". Les deux hommes eurent également à encaisser des attaques venant de l'autre front, mené par les Ultramarines. Le principal groupe de supporters bordelais, en guerre ouverte contre le binôme depuis des mois, a publié toute la semaine desaudio enregistrés lors de réunions entre dirigeants du club et abonnés.Que King Street, le fonds d'investissement propriétaire des Girondins de Bordeaux, et Frédéric Longuépée, président, soient visés par les supporters en tant de crise, n'a rien d'étonnant. C'est même la procédure habituelle en pareille situation. Mais que le départ du responsable de la billetterie - ce qu'est Antony Thiodet - soit mis au même niveau de priorité, est pour le moins exotique. Alors, comment en est on arrivé là ? Florian Brunet, porte-parole des Ultramarines, date le début de la brouille aux premiers mois de 2019.