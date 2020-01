Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bordeaux s'impose in extremis à Nantes Reuters • 26/01/2020 à 19:23









Bordeaux s'impose in extremis à Nantes par Hugo Chalmin (iDalgo) Au terme d'un match sans saveur, les Girondins de Bordeaux ont fini par l'emporter à Nantes sur le score de 1 à 0. Une rencontre au goût particulier pour les deux formations puisque la Beaujoire a rendu hommage à Emiliano Sala, disparu il y a un an. L'Argentin était passé par le FCGB avant de débarquer à Nantes en 2015. En ce qui concerne le terrain, le spectacle n'était pas vraiment au rendez-vous. La première période est presque insipide et les deux équipes rentrent aux vestiaires en n'ayant pas cadré le moindre tir. La seconde période se poursuit sur le même rythme. Le premier fait marquant de la partie intervient à la 54ème minute. Girotto récolte un deuxième carton jaune et laisse les Canaris en infériorité numérique. Les hommes de Paulo Sousa ne profitent pas réellement de ce surnombre. Il faut attendre la 86ème minute pour que Jimmy Briand inscrive son 6ème but de la saison en Ligue 1 et offre la victoire à Bordeaux. Les Néo-Aquitains ne s'étaient plus imposés à l'extérieur en championnat depuis le 05 octobre 2019.

