Bordeaux répond à la fronde de ses partenaires avec une mesure radicale

Gérard Lopez tout puissant.

Critiqué par ses supporters et une partie de ses partenaires pour sa gestion sportive, sa lente agonie et l’absence de président délégué notamment, Bordeaux avait une belle occasion de faire amende honorable et d’ouvrir un dialogue, au cœur d’une période sportive compliquée. C’est raté ! En réponse, Thomas Jacquemier, signataire de la lettre et directeur général délégué, a simplement signifié au partenaire relais de la lettre sur les réseaux sociaux (« Château des Annereaux ») que sa collaboration avec le club était terminée pour plusieurs manquements à des obligations contractuelles : « Nous n’avons d’autres choix que de vous notifier par la présente la résiliation de votre Abonnement Club des Grands Crus avec effet immédiat. » …

JF pour SOFOOT.com