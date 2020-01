Bordeaux punit Nantes

Réduit à dix suite à l'exclusion de Girotto en début de deuxième acte, les Canaris ont craqué en fin de partie sur une reprise de Briand. Les Girondins sortent enfin la tête de l'eau.

Nantes 0-1 Bordeaux

Sala, une année en eaux troubles

Girotto replonge, Briand punit

370 jours après le cauchemar, l'âme d'Emiliano Sala planait au-dessus de la Beaujoire et Bordelais comme Nantais ont prouvé que personne ne l'avait oublié. Maillots hommages d'un côté comme de l'autre, tifos, minutes de recueillement : ce fut encore une fois splendide et cela restera comme l'une des images fortes de la saison à la Beaujoire. Une enceinte qui s'était bien garnie pour l'occasion (près de 30 000 sièges occupés) mais n'aura pas accueilli une confrontation à la hauteur de l'avant-match : dans un match bien terne (deux tirs cadrés dont 0 pour les locaux), il aura fallu attendre les dernières minutes pour voir Jimmy Briand glacer un FCN réduit à dix en début de deuxième. De quoi mettre fin à une grosse hémorragie en Gironde.Avec ses 4 défaites en championnat, sa série de 6 revers en 7 matchs toutes compétitions confondues et la récente humiliation essuyée en coupe à Pau (3-2), Bordeaux n'en mène pas large. Démarrant dans un dispositif en 4-2-3-1 plus conventionnel qu'à l'accoutumée, les visiteurs poussent rapidement et percent facilement l'entrejeu nantais dans le premier quart d'heure Lire la suite de l'article sur SoFoot.com