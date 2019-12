Bordeaux-PSV 1988 : Un contrat sur Tigana ?

Depuis 31 ans, le football français en est convaincu : le PSV Eindhoven, vainqueur de la C1 1988, a éliminé en quarts les Girondins de Bordeaux (1-1, 0-0) en détruisant Jean Tigana au match aller ! Une agression préméditée et exécutée à Lescure le 2 mars 1988 par l'horrible Hans Gillhaus. Et si toute cette histoire de "contrat" n'était en fait qu'une légende urbaine ?

On joue la 42ème minute d'un match diffusé en direct sur Antenne 2. Jean Tigana se fait durement sécher aux abords du rond central par Hans Gillhaus au niveau de la cheville droite. L'arbitre Dieter Pauly (RFA) sort un carton jaune pour le Néerlandais alors que le capitaine girondin gît au sol, en se tordant de douleur. Il finit la première période en claudiquant. A la fin de la mi-temps, Dominique Le Glou s'enquiert de l'état de Tigana qui sort du vestiaire en boitant : "" "", lui répond-il en grimaçant... Or, le meneur de jeu bordelais s'en va jouer la deuxième mi-temps ! Le Glou est inquiet et demande des explications à l'entraineur bordelais, Aimé Jacquet, qui lui répond : ""... Au coup d'envoi, l'évidence crève les yeux : Tigana est hors d'état de jouer !Mais il va rester encore 15 minutes, en jouant sur une jambe. Puis il sera remplacé par Eric Péan. Le match se finit sur le score de 1-1. Au match retour à Eindhoven, Tigana, pas à 100%, ne jouera que le dernier quart d'heure du 0-0 qui qualifiera le PSV pour les demies... A ce stade des événements, plusieurs mises au point définitives s'imposent. Beaucoup prétendent que la blessure de Tigana a permis au PSV d'égaliser à 1-1. Faux ! Après le but magnifique de José Touré sur coup franc à la 21ème (1-0), Wim Kieft a marqué à la 40ème (1-1). L'agression de Tigana n'intervenant qu'à la 42ème minute. Qui plus est, à la 38ème, l'arbitre avait refusé un but sur une volée de Van Aerle au motif très contestable que Wim Kieft avait masqué Dominique Dropsy... Autres croyances tenaces : le coach du PSV, Guus Hiddink, a fait entrer Hans Gillhaus à la 11minute à la place de Frank Arnesen pour qu'il aille agresser Jean Tigana, meilleur joueur bordelais. Une fois son horrible forfait accompli à la 42