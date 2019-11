Bordeaux : Montaigne repose-t-il bien dans son tombeau ?

Le philosophe Michel de Montaigne (1533-1592) gît-il bien dans un caveau du musée d'Aquitaine à Bordeaux ? La mairie a annoncé que le tombeau, qui est a priori le sien, allait être ouvert cette semaine pour s'assurer que l'écrivain humaniste, dont la dépouille a beaucoup voyagé, y repose bien.Les recherches sont supervisées par un comité scientifique composé d'historiens, d'archéo-anthropologues et d'une paléo-généticienne, les études comprenant notamment l'examen du tombeau, des recherches d'archives et l'analyse génétique des restes osseux.Deux petits trous percés l'an dernier Michel de Montaigne est mort dans son château de Dordogne en 1592 à l'âge de 59 ans. À la demande de sa veuve, Françoise de La Chassaigne, son corps avait été transféré en 1593 au couvent des Feuillants - à l'emplacement de l'actuel musée d'Aquitaine.Si elle avait fait ériger aussi un cénotaphe (un monument funéraire ne contenant pas de corps) dont la trace ne s'est jamais perdue, il n'en est pas de même pour la sépulture, explique Science et Avenir. Le cénotaphe de Montaigne En 1802, le couvent des Feuillants fait place au lycée Royal, dont la chapelle abrite le cercueil jusqu'en 1871, date à laquelle le lycée est détruit par un incendie. Les restes de Montaigne sont alors transportés au dépositoire du cimetière de la Chartreuse, à Bordeaux.En 1886, nouveau transfert des ossements présumés qui reviennent au site initial, devenu entre-temps la faculté des Lettres et des Sciences, et aujourd'hui le musée d'Aquitaine.Depuis lors, de sérieux doutes subsistent et, pour en avoir le cœur net, deux petits trous ont été percés l'an dernier dans le tombeau présumé du philosophe.Le nom de « Montaigne » gravé sur une plaque de cuivreA l'intérieur, une minicaméra a permis de voir que le caveau contenait un cercueil de bois, des ossements humains et une plaque de cuivre doré, où est gravé le nom ...