information fournie par So Foot • 07/10/2023 à 18:30

Bordeaux met David Guion à pied

La goutte d’eau.

On ne se faisait plus beaucoup d’illusions sur l’avenir de David Guion, qui avait autant de chances d’être maintenu sur le banc de Bordeaux que la Namibie de remporter la Coupe du monde de rugby. Et la défaite concédée à domicile contre Laval, ce samedi après-midi (0-1), a semble-t-il été celle de trop. Une heure environ après le coup de sifflet final, le club aquitain a en effet révélé que son entraîneur avait été mis à pied.…

RB pour SOFOOT.com