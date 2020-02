Bordeaux-Marseille : «Tous les joueurs sont derrière Villas-Boas», affirme Morgan Sanson

Après un rapide déjeuner pris avec ses coéquipiers, Morgan Sanson rejoint d'un pas alerte le centre des médias du centre Robert Louis-Dreyfus. Trente minutes durant, l'infatigable milieu récupérateur déroule le fil d'une saison frappée, pour l'heure, du sceau du succès.Les pieds sur terre, il savoure le moment présent. L'emphase n'a, d'ailleurs, jamais été sa tasse de thé sauf quand il s'agit de clamer son attachement à l'OM, qui défie dimanche soir Bordeaux (21 heures).Vous avez signé à l'OM il y a trois ans. Quelles qualités faut-il pour durer dans ce club ?MORGAN SANSON. Un fort mental. Ici quand tout va bien, c'est le paradis. Mais ça se révèle parfois aussi très compliqué lorsque tu accuses un déficit de résultats. Ça s'est produit à deux ou trois reprises la saison passée. Ce n'était pas l'enfer, mais ça y ressemblait un petit peu (il sourit). Les épreuves jalonnent une carrière. Toutes les saisons sont charnières. Ce n'est pas toujours tout beau et tout roseEn quittant Montpellier, vous vouliez voir ce que vous aviez dans le ventre. Vous avez eu la réponse à votre interrogation ?Dans un club comme Marseille, avec cette ferveur, cette passion et cette pression, c'est une très grande fierté. Auparavant, je n'avais pas connu des moments délicats hormis lors de ma blessure (NDLR : rupture des ligaments croisés du genou droit en janvier 2015). À l'OM, j'ai su surmonter des passages à vide.Cette aptitude à rebondir ne vous a pas surpris ?Non car j'avais la conviction d'être costaud. Je devais, je le répète, juste être face à des difficultés pour en être sûr. J'ai serré les dents et travaillé, sans faire de vague. J'ai gagné en maturité ici. J'ai grandi.Certains footballeurs sont taillés pour Marseille d'autres pas. Vous le comprenez mieux aujourd'hui ?À l'OM, le seul talent ne suffit pas. Je m'en doutais déjà à mon arrivée. Il faut apprivoiser ...