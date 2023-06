Bordeaux : les Ultramarines réagissent à la soirée de chaos face à Rodez

Au lendemain du triste spectacle qui s’est déroulé sur la pelouse des Girondins de Bordeaux, les Ultramarines 1987 ont choisi de s’exprimer sur les événements à travers un communiqué publié sur Twitter. « Hier , clairement, nous avons failli. Par de multiples jets de projectiles, dans un premier temps. Puis par l’intrusion de l’un des nôtres sur l’aire de jeu, après le but de Rodez. La sidération a laissé place au désarroi : cette grande fête que nous préparions depuis des semaines a été fauchée à la 23 e minute de jeu. » , a-t-on pu lire dans un premier temps.

Le groupe a ensuite expliqué quelle était l’ambiance dans la tribune avant les faits : « Notre tribune, pleine à craquer 1h45 avant le match, était dans un état second. Nous avons rarement vu une telle tension dans nos travées. Nous avons fait évacuer, entre l’avant-match et le court temps de jeu, plus de dix personnes victimes de malaises. […] Il y avait hier trop d’attentes, trop d’espoirs. Cela n’excuse pas le geste de l’un des nôtres, mais c’est dans ce contexte qu’il est intervenu. Membre émérite du Virage Sud depuis 30 ans, notre camarade, connu pour son calme et sa mesure, avait fait, comme d’autres, des centaines de kilomètres pour voir le match. La passion a pris le dessus sur la raison. Il s’est rendu à la police hier soir et nous savons qu’il assumera son geste. » …

AL pour SOFOOT.com