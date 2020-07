Bordeaux : le nouveau maire Pierre Hurmic veut "à terme" aller vers "une interdiction de la voiture"

Arguant qu'actuellement 70 % de la voirie est consacrée à la voiture, alors qu'elle représente seulement 29 % des déplacements dans Bordeaux, l'écologiste assure vouloir "rééquilibrer les choses".

Le nouveau maire de Bordeaux Pierre Hurmic le 29 juin 2020 devant l'Hôtel de Ville. ( AFP / NICOLAS TUCAT )

Après avoir ravi Bordeaux à la droite, l'écologiste Pierre Hurmic compte bien imposer sa patte verte dans la ville. "Concernant l'urbanisme à Bordeaux, je crois à un urbanisme 'post-Covid', c'est-à-dire plus respectueux de la nature en ville", explique mercredi 1er juillet le nouveau maire de la Belle Endormie dans les colonnes de 20 minutes . "Les gens ont un peu changé et ne veulent plus vivre dans des espaces confinés où il n'y a que du béton", argue-t-il.

Alors qu'actuellement 70 % de la voirie est consacrée à la voiture, pour seulement 29 % des déplacements dans Bordeaux, le nouveau maire explique vouloir conserver et même augmenter les pistes cyclables mises en place ces dernières semaines. "Je ne veux pas interdire la voiture, mais rééquilibrer les choses, même si à terme je pense qu'on ira vers une interdiction . Mais, pour le moment, on va y aller calmement", précise-t-il.

S'il n'évoque aucune échéance, il envisage en revanche de "dégoûter progressivement l'automobiliste" en imposant une limitation à 20 km/h dans tout le secteur intra-boulevard, "dans lequel le piéton et les cyclistes sont prioritaires ; le piéton a le droit de marcher au milieu de la route, et la voiture s'adapte".

Longtemps surnommée "la belle endormie", Bordeaux, à deux heures de Paris grâce au LGV, a subi depuis deux décennies une intense rénovation qui a mis en valeur ses somptueux bâtiments du XVIIIe siècle et attiré les touristes. Mais cet essor s'est accompagné d'une envolée des prix de l'immobilier, d'une urbanisation à marche forcée dans les banlieues où les plus pauvres ont été repoussés, et d'importants problèmes de transport. Sans compter une montée de la délinquance. La campagne de Pierre Hurmic a aussi reproché à l'équipe précédente d'avoir conçu une ville très minérale qui a battu l'été dernier son record de chaleur (41,2 degrés).