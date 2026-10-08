Bordeaux jouera bien en R1 cette saison

Le bonheur des déplacements à Boulazac. Le comité directeur de la Ligue de Nouvelle-Aquitaine a entériné ce jeudi l’inscription des Girondins de Bordeaux en Régionale 1. Une décision qui confirme l‘avis positif émis par la commission de contrôle de l’instance mardi, et qui permet enfin à tout un club d’y voir un peu plus clair sur son avenir.

Un premier match le 16 octobre

Membres de la poule B, les Girondins de Bordeaux ont ainsi publié sur leurs réseaux sociaux leur calendrier pour la saison 2026/2027. Première date à retenir pour les Marine et Blanc : le 16 octobre et un déplacement à Bayonne face à la réserve de l’Aviron pour le compte de la 5e journée de championnat. Les quatre premières journées reportées auront lieu plus tard dans la saison.…

OC pour SOFOOT.com