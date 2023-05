information fournie par So Foot • 22/05/2023 à 14:16

Bordeaux fait une lettre d’absence pour un élève supporter

Il fallait au moins ça.

Les Girondins de Bordeaux ont annoncé l’ouverture de leur entraînement de mardi au public. Cette annonce a ainsi suscité une demande assez folle de Lucas, jeune supporter du club, sur les réseaux sociaux : « Y a pas moyen de me faire un mot d’absence SVP ? » Une question à laquelle les Girondins ont répondu positivement, pour permettre au fan de quitter les cours et venir encourager les siens avant les deux derniers matchs qui seront décisifs dans la course à la montée.…

AC pour SOFOOT.com