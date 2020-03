Bordeaux et Nice ralentissent ensemble

Dans une rencontre animée, Bordeaux et Nice ont été incapables de se départager (1-1) malgré deux jolis buts signés Nicolas De Préville et Adam Ounas. Un match résumant à merveille l'inconstance des Girondins comme celle des Aiglons, toujours au ralenti dans la course à l'Europe.

Bordeaux 1-1 Nice

Simple, Baši?

Le discours est le même chaque week-end, à Bordeaux comme à Nice : il faut gagner pour saisir l'opportunité. Il faut gagner pour envoyer un message. Il faut gagner pour prouver que la course à l'Europe n'est pas perdue d'avance. Sauf que l'histoire est souvent identique, là aussi pour les deux concurrents : la frustration prend généralement le dessus sur la satisfaction. Dans un stade désespérément vide - une tribune était fermée à cause de l'utilisation de fumigènes contre l'OM -, les Girondins et les Aiglons se sont livrés un combat plaisant - parfois même enthousiasmant - tout en affichant leurs traditionnelles lacunes. Résultat, personne n'a gagné et personne n'est content. Comme d'habitude, quand ça compte.Pas de Paris Saint-Germain en face, Paulo Sousa peut revenir au 4-3-3. Et cette fois, pas de traditionnel round d'observation mais une équipe bordelaise décidée à bousculer Nice dès les premières minutes de la partie. Un pressing haut, le contrôle du ballon et quelques petites approches ne déstabilisant pas vraiment Benítez, pas loin d'être surpris par la pression mise par De Préville (11). Dans l'engagement, les Girondins sont plus tranchants et plus saignants pendant que Nice ronronne. La sanction tombe, après un numéro de Baši? : le chef d'orchestre bordelais lance De Préville, qui claque un grand pont sur le gardien niçois sorti en catastrophe avant de glisser le ballon dans le but vide (1-0, 21). Tout va bien pour Bordeaux, même si Pablo doit dire Lire la suite de l'article sur SoFoot.com