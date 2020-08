So Foot • 21/08/2020 à 20:55

Bordeaux et Nantes ouvrent le bal par un triste match nul

À onze contre dix pendant plus de 70 minutes, le FC Nantes n'a pas réussi à forcer le verrou bordelais, à l'occasion du lancement de la saison 2020-2021 de Ligue 1. La faute à un bloc girondin parfaitement en place, mais surtout à un sérieux manque d'ambition.

Bordeaux 0-0 Nantes

Le football français face à l'enjeu sanitaire

Sangria rouge à l'apéro

Rarement une saison de Ligue 1 avait débuté dans un flou aussi intense. D'un côté, un Bordeauxavec un Jean-Louis Gasset arrivé sur le banc il y a à peine dix jours et qui n'avait pas encore dirigé la moindre rencontre des Girondins, même amicale. De l'autre, un FC Nantes amputé de sept joueurs au total, en grande partie dû à plusieurs cas de Covid-19 au sein du club canari. 166 jours après la dernière rencontre de championnat jouée dans l'Hexagone, le premier rendez-vous de cette cuvée 2020-2021 a accouché d'un triste match nul et vierge. Les Nantais se sont pourtant retrouvés en supériorité numérique très tôt dans le match, mais ont fait preuve d'un manque d'imagination offensive assez ahurissant. Comme trop souvent.Deux enseignements sont rapidement tirés de ce premier acte. Le premier, c'est que malgré toutes les critiques légitimes pouvant être faites à la nouvelle chaîne Téléfoot, ça fait quand même rudement plaisir de réentendre Grégoire Margotton aux commentaires d'un match de Ligue 1. Le deuxième - beaucoup moins sympa pour les Bordelais -, c'est que le pauvre Mehdi Zerkane, pour son tout premier match en pro, rentre aux vestiaires dès la 20minute de jeu pour une grosse semelle sur le mollet de Nicolas Pallois. Pendant ce temps-là, Moses Simon, par sa vitesse et sa percussion, fait manger la poussière