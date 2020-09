Bordeaux et Lyon offrent une nouvelle purge au Matmut

Un OL brouillon, un Bordeaux inoffensif : Girondins et Rhôdaniens n'avaient pas grand chose à fournir ce vendredi soir en ouverture de la troisième journée. Et ça s'est vu au tableau d'affichage (0-0).

Bordeaux 0-0 Lyon

Kadewere dans le bain, Briand dans l'attente

Gones de chantier

Au cas où certains en doutaient : non, ce ne sera pas festival tous les week-ends cette saison avec l'Olympique Lyonnais. Après le récital contre Dijon (4-1) deux semaines plus tôt, les hommes de Rudi Garcia ont piétiné sur la pelouse de Bordeaux, qui n'a toujours pas pris le moindre but en trois journées mais vient d'offrir un deuxième 0-0 consécutif à son public. Le pied.Le grand protagoniste de la dernière rencontre de l'OL Memphis Depay est pourtant toujours présent au coup d'envoi, et les dix premières minutes font penser qu'on part sur une nouvelle grosse soirée lyonnaise : une première flèche de Toko (2), un ballon dans les nuages de Depay (3) et une reprise pas lucide de Dembélé sur un centre du pourtant peu inspiré Max Cornet (8) animent ainsi l'entame. Privé d'un Houssem Aouar posé sur le banc pour commencer, l'entrejeu lyonnais n'est pas aussi rayonnant qu'à l'accoutumée en début de partie, mais Bordeaux ne profite pas de son temps fort à la demi-heure de jeu. À l'entracte, aucun des deux camps n'a cadré la moindre tentative.À la reprise des débats, les Girondins font barrage devant Joachim Andersen (47) puis Dembele (49) au moment où l'OL repart à l'abordage avec encore plus d'entrain qu'une heure auparavant. Garcia abat sa carte Aouar, mais c'est l'autre Lire la suite de l'article sur SoFoot.com