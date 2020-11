Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bordeaux et le Racing s'imposent Castres et Toulouse se neutralisent Reuters • 07/11/2020 à 20:33









Bordeaux et le Racing s'imposent Castres et Toulouse se neutralisent par Samuel Messberg (iDalgo) Ce samedi avaient lieu trois matchs du Top 14 qui comptaient pour la huitième journée du championnat. Le premier match opposait Toulouse à Castres et les deux équipes se sont séparés sur un match nul 16-16. Avec un essai de chaque côté aucune des deux équipes n'a réussi à faire la différence. Au classement Toulouse prend la troisième place et Castres sort de la zone rouge et passe à la douzième place. Bordeaux recevait de son côté l'Aviron Bayonnais et a remporté aisément ce match 43-19. Cette victoire avec bonus offensif leur permet de prendre la huitième place en dépassant leur adversaire du jour qui pointe à la onzième place. Enfin le Racing 92 s'est imposé à domicile contre la Section Paloise 24-22 afin de s'emparer de la quatrième place et de laisser la septième place aux visiteurs.

