Bordeaux en Régional 1, c’est aussi une galère pour les adversaires

C’est ça de jouer contre un club six fois champion de France. Redescendus au plus haut échelon régional (toujours plus sympa de le dire comme ça), les Girondins de Bordeaux pèsent trop lourd. Le club au scapulaire pose un souci d’organisation à ses adversaires du championnat, qui doivent engager des frais gargantuesques pour les recevoir.

Un gala et un casse-tête à la fois

Dans son article, L’Équipe prend l’exemple du petit club de l’Entente Boé-Bon Encontre , en périphérie d’Agen, qui reçoit les Girondins ce samedi soir en championnat, ce qui devient un casse-tête pour les dirigeants : « L’an passé, on les avait reçus en Coupe de France au stade Armandie d’Agen (0-1). Les frais d’organisation étaient alors couverts par la Fédération. Mais cette fois-ci, comme c’est un match de championnat, tout est à nos frais » , explique Bernard Truilhé, le président du club.…

LT pour SOFOOT.com