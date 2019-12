Bordeaux, couleur café

Depuis début décembre, le Rwanda a pour nouvel ambassadeur le Paris Saint-Germain, dans la prolongation du partenariat déjà établi par Kigali avec Arsenal en mai 2018. Si ces partenariats entre un club européen et un état africain peuvent paraître novateurs, ils sont pourtant loin d'être récents : lors de la saison 1973-1974, Félix Houphouët-Boigny faisait déjà la promotion du café ivoirien sur la tunique des Girondins de Bordeaux.

Les dirigeants ne mettent pas de Vittel dans leur vin

On ne sait pas si le président rwandais Paul Kagame a vu dans les partenariats avec Arsenal et le Paris Saint-Germain un potentiel important de supporters le plus souvent déçus dès le mois de mars - voire avant - et donc ensuite libres de partir en vacances dans son pays. Qu'importe, cela fait maintenant plusieurs mois que " Visit Rwanda " s'affiche sur le maillot deset depuis début décembre sur les maillots d'entraînements du PSG ainsi que sur les panneaux publicitaires du Parc des Princes, où les spectateurs pourront aussi déguster thé et café rwandais à la buvette.Signé en présence de l'ambassadeur du Rwanda en France, le partenariat entre le club de la capitale et le pays africain devrait rapporter entre huit et dix millions par an au PSG. S'il peut paraître novateur, ce partenariat entre un pays africain et un club européen ne l'est pourtant pas tant que ça. Et bien avant l'éphémère idylle entre le FC Metz et le Tchad (2016/2017), la Côte d'Ivoire faisait déjà la promotion de son café sur le maillot des Girondins de Bordeaux. Bienvenue dans la saison 1973-1974.Dans la lignée de l'entrée du petit écran dans les foyers européens lors des années 60 et du développement de la diffusion télévisuelle des matchs, les sponsors font progressivement leur apparition sur les maillots des joueurs et la France ne fait pas exception. En 1968, l'ancêtre de la LFP signe un accord avec Vittel, qui stipule que le nom de la marque doit figurer sur les maillots de toutes les équipes de première et deuxième divisions. Les Girondins de Bordeaux refusent cependant de porter sur leur maillot le nom d'une eau minérale et ce désaccord amorce par la suite des discussions entre les clubs français. D'un côté, les partisans de contrats de sponsoring Lire la suite de l'article sur SoFoot.com