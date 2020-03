Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bordeaux concède le nul face à Nice Reuters • 01/03/2020 à 19:29









Bordeaux concède le nul face à Nice par Matthieu Cointe (iDalgo) Pas de vainqueur entre Bordeaux et Nice lors de la 27e journée de Ligue 1 (1-1). Au Matmut-Atlantique, les Girondins n'ont pas su conserver leur avance et concèdent une cinquième rencontre de suite sans gagner à domicile. Après un énorme travail de Toma Basic au milieu de terrain, Nicolas de Préville a ouvert le score en première période pour récompenser une bonne entame de match des locaux. Adam Ounas a été le symbole de la réaction niçoise et sa superbe reprise acrobatique a terminé au fond des filets à l'heure de jeu. Comme au match aller, les deux équipes se séparent sur un match nul. Ce point permet aux Aiglons de grimper à la 8e place du classement en attendant la rencontre de l'OL ce soir. Le FCGB est 12e, à 4 longueurs de Montpellier, 5e.

