Bordeaux chute encore, le Paris FC se donne de l’air

Outre la superbe réalisation d'Andy Carroll, la onzième journée de Ligue 2 a offert une soirée dantesque. Avec une nouvelle défaite des Girondins de Bordeaux à Angers, une précieuse victoire du Paris FC à Dunkerque et de nombreux buts parsemés au gré de matchs nuls prolifiques.

Et le geste de la soirée est pour… Carroll !

Sur le terrain d’Annecy (treizième), la star d’Amiens a égalisé d’un lob de plus de 40 mètres et a répondu de merveilleuse manière à l’ouverture du score de Ntamack sur penalty. Ce qui n’a pas permis à son équipe (dixième) de triompher, mais de ramener un point lors de la onzième journée de Ligue 2. En revanche, les supporters des Girondins de Bordeaux (quinzièmes) n’ont pas eu la chance de voir autant de belles choses : en déplacement à Angers (troisième) pour les débuts de Riera sur le banc, l’ancien de Ligue 1 a encore sombré en raison d’une erreur de Straczek exploitée par Lopy dans le premier acte et d’une superbe frappe de Bahoya dans le second. Même résultat pour Pau (neuvième) à Ajaccio (septième), qui a fait la différence après la pause grâce à Touzghar et à un boulet de canon signé Mangani.…

Par Florian CADU pour SOFOOT.com