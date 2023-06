Bordeaux, cauchemar en carafe

Ce vendredi, lors de l'ultime journée de Ligue 2 qui avait comme énorme enjeu la montée en première division, les Girondins pensaient jouer leur avenir sur le terrain contre Rodez. Il n'en a rien été, la faute au pétage de plomb d'un supporter qui a été bousculé un joueur et qui a provoqué l'arrêt du match dès la 22e minute.

Cette soirée du vendredi 2 juin s’annonçait radieuse, du côté de Bordeaux. Le soleil berçait la capitale aquitaine de ses 28 degrés, les orages annoncés avaient battu en retraite… Et dès 18h, le parvis du MATMUT Atlantique était bien garni pour la rencontre qui allait débuter près de trois heures plus tard : un Bordeaux-Rodez qui était sur toutes les lèvres depuis une semaine et un dernier acte de la saison qui offrait de multiples scénarios, mais que seul celui ramenant les Girondins en Ligue 1 était coincé dans le crâne des 42 000 supporters venus soutenir les leurs. Malheureusement, le schéma qui a finalement lieu n’avait été imaginé par personne. Et surtout pas par Madeleine, qui faisait partie de ses milliers de bordelais présents très tôt devant le stade qu’elle appelle « René-Gallice » (comme tous les habitués du Virage Sud, la tribune occupée par les les Ultramarines qu’elle fréquente assidûment sans être membre du principal groupe de supporters bordelais). « La soirée a très bien commencé, il y avait une énorme ambiance et c’était génial , commente après coup la jeune supportrice, avant de se lancer dans un slam. Sur le parvis du stade avant le match, c’était hyper bon enfant. Il y avait plein de familles, on a vu arriver le car des joueurs accueilli par des fumigènes. Ca partait bien, il faisait beau. »

Une ambiance « extraordinaire » avant le but de Rodez

Dans le stade, à quelques minutes du début de la rencontre, l’ambiance monte d’un cran. Chauffé à blanc par un leader des Utramarines placé dans le rond central, les quatre tribunes du MATMUT donnent de la voix comme jamais. Si bien que jusqu’en tribune de presse, on ne s’entend pas parler. Du jamais vu dans le stade qu’occupent les Girondins depuis 2015. Après un tifo à la hauteur de l’événement envoyé par les Ultramarines, la rencontre débute et l’ambiance augmente encore d’un niveau. Corentin, membre des Marine-et-Blanc d’Île-de-France (l’asso des supporters franciliens des Girondins, qui fêtait son 500 e déplacement), témoigne : « Il y avait une ambiance extraordinaire ava

Par Mathias Edwards pour SOFOOT.com