Bordeaux accueille son Hatem globe-trotter

Les Girondins de Bordeaux ont attendu que le mercato soit clôt, pour enregistrer l'arrivée de leur première recrue. Et pas n'importe laquelle. Hatem Ben Arfa s'est engagé hier avec la team de Jean-Louis Gasset. Pour le plaisir.

Un besoin avant tout sportif

Le mardi 6 octobre dernier, à la clôture du mercato, les Girondins remportaient enfin un trophée : celui du club européen ayant le moins recruté, avec le magnifique total de zéro renfort, à égalité avec le FC Valence et le Real Madrid. Excusez du peu. Le tout en s'étant séparé de 11 joueurs, ramenant le nombre de contrats pro à 46 joueurs, dont 5 prêtés. Il y a exactement deux ans, lors du rachat du club, les Américains de GACP annonçaient un investissement de 80 millions d'euros sur le marché des transferts "". Autant dire qu'on est très loin du compte.Recruté en toute connaissance de cause, Jean-Louis Gasset déclarait en fin de mercato : ". " Cela a donc finalement été "" pour une des ces "", recrutée après la clôture du mercato. Libre, Hatem Ben Arfa s'est engagé avec les Girondins de Bordeaux.L'international français (15 sélections) de 33 ans a donc signé à Bordeaux pour un an, plus une année supplémentaire en option, et un salaire de moins de 100 000 euros, selon. Si King Street, le fonds d'investissement américain propriétaire des Girondins qui n'avait aucunement prévu la moindre dépense durant ce mercato, a consenti à faire un "", c'est bien entendu car il estime que la notoriété du joueur peut être une bonne publicité pour le club, et surtout rapporter un peu d'argent grâce au marketing. Mais l'arrivée de HBA à Bordeaux répond avant tout à un besoin sportif. Car si les Girondins, actuellement 9es de Ligue 1, possèdent la meilleure défense du championnat, avec seulement 2 buts concédés en 6 rencontres, ils peinent terriblement à marquer des buts. En témoignent les trois 0-0 concédés à domicile, que la victoire 3-0 face à la lanterne rouge dijonnaise ne peut faire oublier.