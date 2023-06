Bordeaux a déposé une réclamation contre Rodez

Lopez contre-attaque.

Une semaine après le bazar et le match arrêté au Matmut Atlantique entre Bordeaux et Rodez, les Girondins ont publié un communiqué en amont de la décision de la commission de discipline de la LFP, qui doit déterminer, lundi, le sort de la rencontre. Les Bordelais indiquent avoir déposé une réclamation auprès de cette même commission, contre Rodez, pour une « violation des règles relatives à l’éthique sportive et au fair-play » . Le club de Ligue 2 met en avant des « éléments qui se sont révélés faux et contraires à l’éthique sportive » avancés par le RAF, mais aussi le fait que les Ruthénois n’aient pas coopéré « spontanément avec les enquêteurs » pour justifier cette contre-attaque.…

LT pour SOFOOT.com