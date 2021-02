Boom des réservations de dernière minute pour les vacances scolaires

Le spectre d'un reconfinement à brève échéance s'éloignant, les Français se sont rués sur les billets de train et les locations saisonnières.

Départ en vacances gare de Lyon à Paris. ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Alors que la propagation des variants du Covid-19 inquiète les autorités, le scénario d'un reconfinement à brève échéance s'éloigne, l'exécutif s'accrochant à sa promesse de tout faire pour éviter un nouveau confinement. Conséquence : les Français se sont rués sur les billets de trains et les locations saisonnières pour s'offrir quelques jours de vacances alors que les congés scolaires débutent samedi 13 février pour la zone C (académies d'Île-de-France, Toulouse et Montpellier), la zone A (académies de Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon et Poitiers) étant en vacances depuis le 6 février.

Ainsi, d'après des informations de Franceinfo , la SNCF a vendu 800.000 billets la semaine dernière, soit presque autant que sur la même période en 2019. De son côté, la compagnie d'autocars longue distance Flixbus a également constaté une forte augmentation des réservations : elles ont bondi de 50% depuis le 4 février.

Côté locations, les réservations sont également en forte hausse. Selon une étude de PAP, spécialiste de la location entre particuliers, citée par BFMTV , les demandes de réservations sont quatre fois plus nombreuses depuis le 1er février par rapport à janvier, ce qui représente une augmentation de 136% par rapport à la même période l'année précédente.

Concernant les destinations, les Français plébiscitent le Sud-Est et les façade atlantique qui représentent trois quarts des réservations de TGV, précise Franceinfo . PAP relève également des réservations en hausse pour la mer et la campagne de 44 et 37%, quand celles pour la montagne connaissent un fort recul (-58% pour les Alpes).